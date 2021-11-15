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“حسن الوفادة”.. ورشة عمل بمطار أبها لتعزيز أخلاقيات طرق التعامل مع المسافر

“حسن الوفادة”.. ورشة عمل بمطار أبها لتعزيز أخلاقيات طرق التعامل مع المسافر

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“حسن الوفادة”.. ورشة عمل بمطار أبها لتعزيز أخلاقيات طرق التعامل مع المسافر

“حسن الوفادة”.. ورشة عمل بمطار أبها لتعزيز أخلاقيات طرق التعامل مع المسافر
http://almnatiq.net/?p=1067517
محررو المناطق:

نظمت إدارة مطار أبها الدولي ورشة عمل بعنوان “حسن الوفادة” والتي تهدف إلى تعزيز أخلاقيات العمل وطرق التعامل مع المسافر بحضور (165) موظف من منسوبي الجهات العاملة بمطار أبها الدولي.

وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية منطقة عسير “قمم وشيم” التي أطلقها مؤخرا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالمطار وتأهيل العاملين بالمطار من خلال عدة أساليب منها المبادرة بالشيم والإحسان للمسافر وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة مما ينعكس على توجه المنطقة وبما يخدم العناية بالمسافرين التي تعمل على تنفيذها إدارة مطار أبها الدولي.

كما تضمنت الورشة مبادرة “حسن الوفادة” والتي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والتي تعنى بحسن الخلق لإستقبال المسافرين والضيوف في منطقة عسير بهدف غرس ذكريات جميلة عن المنطقة وثقافتها لكافة الزوار والضيوف.

وتهدف ورشة العمل إلى توضيح السلوكيات التي يجدر على جميع منسوبي المطار تطبيقها في تعاملهم اليومي والتي تعزز من أدبيات التعامل الوظيفي وتمكين الموظفين من التصرف بكفاءة عالية مع المسافرين وضيوف المنطقة.

حضر ورشة العمل مدير عام المطارات الجنوبية مدير عام مطار أبها الدولي المهندس أحمد القحطاني وعدد من القيادات ومنسوبي الجهات الحكومية والتشغيلية بمطار أبها الدولي. واختمت أعمال الورشة بعد تقديم حصيلة علمية مميزة لكافة الحضور.

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