شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون

المناطق- وكالات:

وقعت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة مع شركة ITP الإسبانية على مذكرة تعاون فني في مجال

إصلاح وعمرة أجزاء من محركات (EJ200) والخاص بمحركات طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تستهدف مذكرة التعاون إصلاح وعمرة الجزء (M15) من محركات (EJ200) والذي تقوم شركة ITP الإسبانية بتصنيعه.

وشهد توقيع الاتفاقية التي أقيمت على هامش معرض دبي للطيران 2021، والمقام في دولة الامارات العربية المتحدة؛ حضور الرئيس التنفيذي لـشركة “الشرق الأوسط” المهندس عبد الله العُمري، ومدير البرامج في وحدة أعمال الدفاع الإسبانية السيد لويس ماركوس.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة المهندس عبد الله العمري أن هذه الاتفاقية تعد الأولى مع الشركة الإسبانية، وسيليها اتفاقيات أخرى لاستكمال نقل وتوطين جميع أعمال الإصلاح والعمرة لأجزاء محركات (EJ200) لطائرات تايفون، إذ تشمل الاتفاية على التدريب والدعم الفني وقطع الغيار وآليات التطوير المستمر للإستفادة من خبرات الشركة الإسبانية وتطبيق أحدث التقنيات في مجال إصلاح وعمرة المحركات العسكرية، مضيفًا أن الشركة تولي موضوع تحقيق رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا، حيث حققت الشركة حتى الآن نجاحًا كبيرًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة عبر نقل وتوطين وإصلاح وعمرة وتطوير عدد كبير من المحركات العسكرية بالكامل ومنها: محركات طائرات ف 15 اس/ اس اي

محركات طائرات النقل سي 130محركات طائرات التورنيدو، ومحركات طائرات الاباتشي والبلاك هوك.

وأشار المهندس العُمري أن مساعي الشركة حثيثة نحو استكمال نقل وتوطين قدرات إصلاح وعمرة محركات طائرات تايفون ومحركات دبابات الأبرامز (AGT1500)، كاشفًا في الوقت ذاته عن أن نسبة الكفاءات الوطنية العاملة على هذه البرامج من مهندسين وفنيين تتراوح ما بين 90% و 100%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة قد وقعت خلال الأشهر الأربعة الماضية اتفاقيات مماثلة مع كل من: شركة رولز رويس البريطانية، وشركة MTU الألمانية، وشركة Avio Aero الإيطالية، بهدف استكمال خططها لنقل وتوطين أعمال الإصلاح والعمرة على جميع أجزاء محركات (Ej200) الخاصة بطائرات تايفون خلال الثلاث سنوات القادمة، مما سيسهم في دعم الجاهزية القتالية لهذه المنظومة من خلال استدامة تلك المحركات.