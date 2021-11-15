احدث الأخبار

شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون
أبرز المواد
 ‏التحالف يعلن مقتل 140 عنصرا من الميليشيا الحوثية وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة
منطقة القصيم
 أمانة جدة: مصادرة أكثر من (4) طن من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا
منطقة مكة المكرمة
 “حسن الوفادة”.. ورشة عمل بمطار أبها لتعزيز أخلاقيات طرق التعامل مع المسافر
منطقة عسير
 تعرف على طريقة تقديم طلب “إلغاء الإبعاد والترحيل” من المملكة
أبرز المواد
 تحذير مهم من “صندوق الاستثمارات” للجميع لتفادي أي عملية احتيال
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته الرسمية لجمهورية كرواتيا
أبرز المواد
 ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 حتى الآن؟
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” توضح خطوات تصحيح الحالة الاجتماعية عبر “أبشر”
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للهجن
المناطق
 أمانة الشرقية تنفذ 1210 جولة رقابية.. وتحرر 70 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية 
المناطق
شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون

شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون

أبرز المواد
‏التحالف يعلن مقتل 140 عنصرا من الميليشيا الحوثية وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء

‏التحالف يعلن مقتل 140 عنصرا من الميليشيا الحوثية وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء

أبرز المواد
أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

منطقة القصيم
أمانة جدة: مصادرة أكثر من (4) طن من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا

أمانة جدة: مصادرة أكثر من (4) طن من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا

منطقة مكة المكرمة

شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون

شركتا “الشرق الأوسط” و”ITP الإسبانية” توقعان اتفاقية لإصلاح محركات طائرات التايفون
http://almnatiq.net/?p=1067526
المناطق- وكالات:

وقعت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة مع شركة ITP الإسبانية على مذكرة تعاون فني في مجال
إصلاح وعمرة أجزاء من محركات (EJ200) والخاص بمحركات طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تستهدف مذكرة التعاون إصلاح وعمرة الجزء (M15) من محركات (EJ200) والذي تقوم شركة ITP الإسبانية بتصنيعه.

وشهد توقيع الاتفاقية التي أقيمت على هامش معرض دبي للطيران 2021، والمقام في دولة الامارات العربية المتحدة؛ حضور الرئيس التنفيذي لـشركة “الشرق الأوسط” المهندس عبد الله العُمري، ومدير البرامج في وحدة أعمال الدفاع الإسبانية السيد لويس ماركوس.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة المهندس عبد الله العمري أن هذه الاتفاقية تعد الأولى مع الشركة الإسبانية، وسيليها اتفاقيات أخرى لاستكمال نقل وتوطين جميع أعمال الإصلاح والعمرة لأجزاء محركات (EJ200) لطائرات تايفون، إذ تشمل الاتفاية على التدريب والدعم الفني وقطع الغيار وآليات التطوير المستمر للإستفادة من خبرات الشركة الإسبانية وتطبيق أحدث التقنيات في مجال إصلاح وعمرة المحركات العسكرية، مضيفًا أن الشركة تولي موضوع تحقيق رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا، حيث حققت الشركة حتى الآن نجاحًا كبيرًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة عبر نقل وتوطين وإصلاح وعمرة وتطوير عدد كبير من المحركات العسكرية بالكامل ومنها: محركات طائرات ف 15 اس/ اس اي
محركات طائرات النقل سي 130محركات طائرات التورنيدو، ومحركات طائرات الاباتشي والبلاك هوك.

وأشار المهندس العُمري أن مساعي الشركة حثيثة نحو استكمال نقل وتوطين قدرات إصلاح وعمرة محركات طائرات تايفون ومحركات دبابات الأبرامز (AGT1500)، كاشفًا في الوقت ذاته عن أن نسبة الكفاءات الوطنية العاملة على هذه البرامج من مهندسين وفنيين تتراوح ما بين 90% و 100%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة قد وقعت خلال الأشهر الأربعة الماضية اتفاقيات مماثلة مع كل من: شركة رولز رويس البريطانية، وشركة MTU الألمانية، وشركة Avio Aero الإيطالية، بهدف استكمال خططها لنقل وتوطين أعمال الإصلاح والعمرة على جميع أجزاء محركات (Ej200) الخاصة بطائرات تايفون خلال الثلاث سنوات القادمة، مما سيسهم في دعم الجاهزية القتالية لهذه المنظومة من خلال استدامة تلك المحركات.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*