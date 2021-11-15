مواطنة تنجح في إنهاء معاناة طفليها من “التوحد” بنسبة 80% (فيديو)

تمكنت مواطنة من إعادة تأهيل طفليها اللذان يعانيان من التوحد، حيث كانا منعزلان تماماً عن المجتمع.

وكشفت المواطنة خلال لقاء مع قناة ” العربية” أنها نجحت في إعادة تأهيل طفليها بنسبة 80% حيث ابتكرت طرق للتدريس تتناسب مع حالتهما.

وأضافت : أنهما متفوقان دراسيًا ويتحدثان أكثر من لغة، بعد أن نجحت في تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، حيث كان طفليها يعانوا من صعوبة التعلم وفرط الحركة.

#صباح_العربية | سيدة سعودية تنجح في تحويل معاناة طفليها إلى قصص نجاح pic.twitter.com/gNFjv4RF4L — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) November 14, 2021