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أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1067542

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،  في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير جوازات المنطقة العميد ماجد الفغم ، الذي سلّم لسموه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1442هـ ، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني .
وأعرب سمو أمير القصيم خلال الاستقبال عن شكره للجهود المبذولة من قبل منسوبي الجوازات بالمنطقة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين , مبيناً سموه بأن التحوّل الإلكتروني لخدمات الجوازات ساهم في الارتقاء بالأدوار المنوطة بالمديرية العامة للجوازات ، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين .

من جانبه قدم العميد الفغم شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على اهتمامه ودعمه وتشجيعه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة ولما يخدم المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة ، مبيناً بأن الإحصاءات أظهرت أن عدد الإجراءات التي تمت في جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها خلال العام الماضي 1442هـ بلغ 142586 إجراء للمقيمين ، وتنفيذ 28816 إجراء لجوازات سفر السعوديين ، فيما تم تنفيذ 90987 إجراء في جوازات مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم .

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