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دراسة طبية: تناول الملح يومياً يضر بالقلب

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دراسة طبية: تناول الملح يومياً يضر بالقلب

دراسة طبية: تناول الملح يومياً يضر بالقلب
http://almnatiq.net/?p=1067547

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أضرار تناول الملح يومياً.

وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة “صن البريطانية أن تناول ملعقة صغيرة من الملح يومياً قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

ولفتت إلى أنه يجب الحفاظ على تناول الصوديوم المكون الرئيسي للملح  بما هو أقل من 2300 ملليجرام يوميًا وهذا يساوي حوالي 1 ملعقة صغيرة من الملح.

كما يجب أن يتبع كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم وهذا يعني وضع حد أقصى للصوديوم عند 2300 مجم يوميًا وإذا كان بإمكانك خفضها إلى أقل من 1500 ملجم يوميًا، فهذا مثالي حيث يعد خفض ضغط الدم وسيلة مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

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