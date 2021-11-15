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أم تعرض رضيعتها للبيع على “الفيسبوك” في مصر.. ومفاجأة في اعترافات المتهمة

أم تعرض رضيعتها للبيع على “الفيسبوك” في مصر.. ومفاجأة في اعترافات المتهمة
http://almnatiq.net/?p=1067550
محررو المناطق:

شهدت محافظة الجيزة في مصر، جريمة بشعة في حق الطفولة، إذ أعلنت عرضت سيدة رضيعة للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أن تكشف تحقيقات السلطات الأمنية أن السيدة في الواقع هي والدة الرضيعة.

تعود الواقعة، إلى رصد الأجهزة الأمنية إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بعرض طفلة للتبني، وبفحص الإعلان ورصده تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع النشر ومن قام به، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، ليجري ملاحقتها والقبض عليها.

واعترفت والدة الرضيعة، بإنها عرضت ابنتها للبيع، نظرا لزواجها عرفيا وإنجابها هذه الطفلة التي لا يريد والدها الاعتراف بها، لذلك قررت بيعها على إحدى الصفحات تحت ستار التبني لكي تتخلص منها.

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