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38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

38 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1067564

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين الموافق 15/11/2021، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 55 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,329 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549،260، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،816 حالة.

 

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