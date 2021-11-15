هيئة المساحة الجيولوجية تعقد اجتماعها الواحد والأربعون بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة اليوم اجتماع مجلس إدارتها الواحد والأربعون، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة عدد من مشاريع الهيئة الفنية بالإضافة الى عرض يوضح سير أعمال المبادرات التي تعمل عليها الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والجمعية السعودية لعلوم الأرض لتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع الهيئة في عدة مجالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الأستاذ طارق اباالخيل، ان هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في إجراء الأبحاث العلمية وتبادل البيانات والمعلومات والمنتجات الفنية والتي لها علاقة بمجالات الثروات المعدنية والتعدين بالإضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية بين الطرفين وكذلك المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات ولحلقات العلمية وورش العمل المشتركة في مجالات التعاون القائمة بين الطرفين، بالإضافة إلى لتنسيق بين الطرفين لاستضافة مؤتمرات الجمعية.

وأشار اباالخيل ان الاتفاقية تضمنت أيضًا القيام بمشاريع مشتركة في مجالات علوم الأرض المختلفة والعلوم ذات العلاقة و دعم من الجمعية لمنسوبي الهيئة في نشر أبحاث أعمالهم الفنية والعلمية في المجلة العربية للعلوم الجيولوجية.

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية و مجموعة الخريجي للاستشارات الهندسية ، وبين اباالخيل ان هذه المذكرة تهدف الى تنفيذ البحوث والدراسات والمشاريع المشتركة في مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة و تبادل المعلومات، والبيانات الفنية، والخرائط، والمطبوعات، والوثائق والتقارير في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنظيم رحلات علمية ومؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات مشتركه ، كما تهدف الى الاستفادة من الإمكانات والخدمات الفنية واللوجستية المتوفرة لدى الطرفين .

وفي ختام اجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة المساحة الجيلوجية السعودية ، دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مبادرة اتقان وهي مبادرة ترتكز على القيم كركيزة اساسية للقيام بالأعمال، وأن يكون الموظف مثالاً يحتذى به في عمله متجسداً بقيم الهيئة المتمثلة في الالتزام والشفافية والتحفيز والإبداع والابتكار .