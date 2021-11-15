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“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح

“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح

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“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح

“الشؤون البلدية”: تنفيذ 920 زيارة رقابية على قاعات الأفراح
http://almnatiq.net/?p=1067586
محررو المناطق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً بأمانات المناطق، عن تنفيذ (920) زيارة رقابية لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، خلال أسبوعين.

وأشارت إلى أن هذه الجولات جاءت للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية .

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 55 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,329 .

كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549،260، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،816 حالة.

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