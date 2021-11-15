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“متحدثة التعليم” تكشف عن تخصيص “حاسب إرشادي” لتقديم النصائح للطلاب (فيديو)

“متحدثة التعليم” تكشف عن تخصيص “حاسب إرشادي” لتقديم النصائح للطلاب (فيديو)

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“متحدثة التعليم” تكشف عن تخصيص “حاسب إرشادي” لتقديم النصائح للطلاب (فيديو)

“متحدثة التعليم” تكشف عن تخصيص “حاسب إرشادي” لتقديم النصائح للطلاب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067598
محررو المناطق

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، إن الدور الكبير للوزارة يكمن في الدعم النفسي للطلاب وتهيأتهم للاختبارات من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها مسبقًا، بهدف مساعدتهم في تجاوز أية تحديات قد تواجههم عند أداء الامتحانات حضوريًا.

وأضافت “الشهري”، خلال اتصال هاتفي بقناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين: “الوزارة قدمت أيضا الدعم المعرفي والرعاية للطلاب من خلال تخصيص “حاسب إرشادي” في مختلف إدارات التعليم لتقديم النصائح والإرشادات للطلاب ومن يحتاجها، بالإضافة إلى الإرشادات التي توزعها إدارات التعليم في مختلف المناطق”.

 

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