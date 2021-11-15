3 أطعمة تحمي من الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي

محررو المناطق

قدم موقع “webmd ” الطبي، عدة نصائح لمعالجة المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل حموضة المعدة، والانتفاخ والقرحة.

وشملت هذه النصائح تناول مجموعة من الأطعمة تمثلت في الآتي:

الألياف

أثبت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة للقلب، كما تساعد في تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك، كما أنها تعزز الشعور بالشبع ما يعني أن الإنسان سيتناول طعاما أقل ويحافظ على وزنه.

امضغ العلك

إذا كنت تعاني الحموضة المعوية فاحرص على مضغ العلكة لكونها تساعد في تهدئة الحموضة.

شرب السوائل

يساعد فقدان الوزن الزائد، خاصةً حول البطن، في تخفيف الشعور بعدم الراحة الناتجة عن حرقة المعدة والغازات.

كما تعمل السوائل وشرب الماء على التخلص من الفضلات ورطوبة الجسم.