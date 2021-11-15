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“تحفظها لـ 10 سنوات”.. استشارية توضح أهمية وأسرار تقنية “تجميد البويضات” (فيديو)

“تحفظها لـ 10 سنوات”.. استشارية توضح أهمية وأسرار تقنية “تجميد البويضات” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067608
محررو المناطق

قالت استشاري وأستاذ طب النساء والتوليد د. سامية العمودي، إن تقنية “تجميد البويضات” تحفظها لمدة تصل إلى 10 سنوات، موضحة أنها تقنية حديثة تمكن الأطباء من أخذ أنسجة وبويضات السيدة وحفظها في حضانات خاصة لفترة زمنية وعند الحاجة إليها يعاد استخدامها عند حاجة المرأة إلى الإنجاب.

وأوضحت “العمودي” خلال اتصال هاتفي بقناة “الإخبارية” اليوم الإثنين: “مدة الحضانة والاحتفاظ بالبويضات تختلف من دولة لأخرى، فالبعض يقول إن الاحتفاظ بها تصل من 5 إلى 10 سنوات، والبعض الآخر يقول سنة واحدة”.

وعن أهميتها، أكدت العمودي أن هذه التقنية الحديثة “جاءت للضرورة وأولها السرطانات، كما أن العلاج الكيماوي والإشعاعي للسرطان قد يؤثر على الخصوبة للرجل أو للمرأة، كما أن هناك بعض الأمراض الأخرى التي تؤثر على الخصوبة مثل بعض أنواع الإعاقات”.

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