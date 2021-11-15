عقوبات رادعة تنتظرهم.. ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظورة بمكة

المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي)، وذلك بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، تم تحديد هوية مخالفين لنظام البيئة، وهم (3) مواطنين، ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وأضاف الرائد المالكي أن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية،حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة.