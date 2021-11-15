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في 20 دقيقة.. تنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة (صور)

في 20 دقيقة.. تنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1067617
محررو المناطق

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 20 دقيقة، موضحة آلية القيام بذلك ومراحلها.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين عبر موقها الرسمي صورا من عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وأوضحت أن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،  تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة  المشرفة عبر فريق وطني فني مختص.

وأكدت أن هذه  أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وقال سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري إن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل .

وأضاف أن أول هذه المراحل كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأوضح أنه بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي.

وأشار الجابري  إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

وتابع:  إنه -ولله الحمد والمنة- تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (٢٠) دقيقة، وأن الوكالة تقوم في سبيل توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، وأن هذه التقنية تسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وإن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

واختتم الجابري حديثة أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله.

 

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