مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتكشف الأسباب

رفضت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.
وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان لها اليوم: “رفضنا ترشح سيف الإسلام القذافي بسبب الاحتجاجات”.
وتابعت: “نتسلم أوراق ترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح”.
رفضت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.
وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان لها اليوم: “رفضنا ترشح سيف الإسلام القذافي بسبب الاحتجاجات”.
وتابعت: “نتسلم أوراق ترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح”.
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