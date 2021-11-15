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مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتكشف الأسباب

مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتكشف الأسباب
http://almnatiq.net/?p=1067621
المناطق- وكالات:

رفضت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

وقالت ‏مفوضية الانتخابات، في بيان لها اليوم: “رفضنا ترشح سيف الإسلام القذافي بسبب الاحتجاجات”.

وتابعت: “نتسلم أوراق ترشح أي مواطن ليبي طالما انطبقت عليه شروط الترشح”.

 

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