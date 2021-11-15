أبرزها سرطان الجلد.. أمراض خطيرة عند التعرض لشمس الشتاء

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نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء لفترات طويلة، مشيرة إلى أن أضرارها خطيرة على الجسم.

وقال استشاري طب الأسرة الدكتور أكرم الحازمي، إن التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء يجعلنا أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية والتي تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة أبرزها الحروق، والتي تسبب إحمرار وتهيج الجلد والشعور بالحكة في بعض الأحيان.

وأضاف الحازمي، أن من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس: جفاف الجلد؛ حيث يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات، بالإضافة إلى ظهور النمش بالوجه وأيضًا الإصابة بسرطان الجلد، كذلك الإضرار بالعيون.

ولفت إلى أن أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس في الصباح مع المشي في منطقة مفتوحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الساعة 10 صباحًا.