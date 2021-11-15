ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

المناطق - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني .

وتضمنت الرسالة التأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.