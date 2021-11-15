هل أكياس المشروبات الساخنة تسبب الوفاة؟.. استشارية توضح

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يفضل البعض تناول المشروبات الساخنة “الأكياس”، لتوفير الوقت والجهد ولا يبذل الشخص أي مجهود سوى القيام بغلي المياه، لكنهم لا يُدركون الكوارث التي يمكن أن تكون في انتظارهم جراء تلك العادات، التي قد تؤدي لهلاك الشخص وتتسبب في انتشار المواد المسرطنة داخله، وربما تؤدي إلى الوفاة، بحسب استشارية تغذية.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن هناك خطورة وأضرار لأكياس الشاي والمشروبات الساخنة بشكل عام.

وأضافت: «الأكياس مصنوعة من مادة الديوكسين، وهي مادة مبيضة (كرسينوجينيك)، ويقال بإن هناك الكثير من الأشياء تُسبب السرطان وتحت التجارب».

وأشارت عبدالوهاب، خلال حديثها لـ«هُن»: «الإكثار من أي شئ غير صحيح، ولو هناك إمكانية في استخدام الشاي الناشف أو المشروبات الساخنة بعيدا عن الأكياس، فهو أكثر أمانا، ولو لم يكن هناك إمكانية، فيفضل تفريغه قبل الاستخدام لأن المادة المبيضة حينما تتعرض لدرجة الغليان تصبح مسرطنة».

وأضحت أن الخيط والأكياس الموجود فيه المشروبات يحتوي على مركبات كيميائية تستخدم في تبيضه، وحينما تصل درجة الغليان لدرجة كبيرة، فإنه يؤدي إلى حدوث تحرر للمادة الكيميائية لتختلط بالمشروب، مؤكدة: «هذه المواد تؤثر على الجسم وتتراكم فيه المواد الضارة وتزداد جرعاتها مع الاستمرار في تناول هذه المشروبات».