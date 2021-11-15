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4 توجيهات من التعليم للطلبة استعدادا لأداء الاختبارات الحضورية

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4 توجيهات من التعليم للطلبة استعدادا لأداء الاختبارات الحضورية

4 توجيهات من التعليم للطلبة استعدادا لأداء الاختبارات الحضورية
http://almnatiq.net/?p=1067652
محررو المناطق

أعلنت إدارات التعليم عن حزمة من التوجيهات التي تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية.

وشملت هذه التوجيهات أهمية تنظيم الوقت، وتوفير بيئة مناسبة للاستذكار، والتدريب على الاختبارات المشابهة.

كما تضمنت تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسياً لأداء الاختبارات التحريرية حضورياً.

وتنطلق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ بعد غد الأربعاء لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

وأضافت وزارة التعليم في بيان لها أن إدارات ومكاتب التعليم تتابع استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

وأشارت إلى أن إدارات التعليم شكلت لجاناً إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضورياً في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

 

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