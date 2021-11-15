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متى يجوز للمرأة الموظفة أن تنفق على البيت؟.. مختص يجيب (فيديو)  

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متى يجوز للمرأة الموظفة أن تنفق على البيت؟.. مختص يجيب (فيديو)  

متى يجوز للمرأة الموظفة أن تنفق على البيت؟.. مختص يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1067662
محررو المناطق

قال جاسم العطية محام ومستشار قانوني، إن المرأة الموظفة ليست ملزمة من الناحية الشرعية بالإنفاق على البيت.

وأضاف العطية  لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الزوج من الناحية الشرعية هو المسؤول عن الإنفاق بالحد الذي يُمكن زوجته وأسرته من المعيشة الكريمة وفق استطاعته.

وتابع العطية أنه يجوز للزوجة أن تشارك في مصاريف البيت اختياريا، وليس جبرا عليها، مشيرا إلى أن العلاقة بين الزوجين تشاركية، وإن رأت المرأة تعسر زوجها فلها أن تنفق باختيارها.

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