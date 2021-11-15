متى يجوز للمرأة الموظفة أن تنفق على البيت؟.. مختص يجيب (فيديو)  

محررو المناطق

قال جاسم العطية محام ومستشار قانوني، إن المرأة الموظفة ليست ملزمة من الناحية الشرعية بالإنفاق على البيت.

وأضاف العطية لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الزوج من الناحية الشرعية هو المسؤول عن الإنفاق بالحد الذي يُمكن زوجته وأسرته من المعيشة الكريمة وفق استطاعته.

وتابع العطية أنه يجوز للزوجة أن تشارك في مصاريف البيت اختياريا، وليس جبرا عليها، مشيرا إلى أن العلاقة بين الزوجين تشاركية، وإن رأت المرأة تعسر زوجها فلها أن تنفق باختيارها.

هل المرأة العاملة مُلزمة بالإنفاق على المنزل حال وجود الزوج؟.. جاسم العطية (محام ومستشار قانوني) يُجيب#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SQBaZ7L8rp — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2021