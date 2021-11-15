شاهد.. لحظة التفجير الإرهابي أمام مستشفى ليفربول

المناطق- وكالات:

وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة لحظة انفجار المركبة ومقتـل المشتبه به في التفجير الذي وقع أمام مستشفى ليفربول، في بريطانيا.

وأظهر الفيديو وصول مركبة أجرة أمام بوابة مستشفى النساء، وعند استعداد قائدها للتوقف وقع الانفجار الذي تسبب باشتعال النيران داخل السيارة.

من جانبها أعلنت الشرطة البريطانية أن الانفجار كان حادثا إرهابيا ولكن دوافعه ليست واضحة حتى الآن، لافتة إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قُتـل في الحادث، وأصيب قائد المركبة ولا يزال في المستشفى وحالته مستقرة.

وأكدت الشرطة أن مكافحة الإرهاب احتجزت 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاما في منطقةكنسينغتون، تعتقد أن لهم علاقة بالمشتبه به.