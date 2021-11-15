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‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)

‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067680
محررو المناطق

رؤى المواطن محمد خرمي، الذي يعمل في أحد تطبيقات التوصيل تفاصيل عثوره على “7 آلاف ريال” وإعادتها إلى صاحبتها “الفلبينية”.

وقال “خرمي” خلال حديثه لبرنامج “سيدتي”، اليوم الإثنين، أن ما فعله هو واجب ديني ووطني، مؤكدا أن هؤلاء ضيوف لدينا في المملكة.

وتابع: “أثناء إحدى الرحلات عثرت على محفظة ولم يكن بها رقم جوال أو شئ وبها 7 آلاف ريال، وظلت معي يوم ونصف حتى تواصلت معي صاحبتها وأعادتها إليها كما هي”.

 

 

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