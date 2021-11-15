‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)

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رؤى المواطن محمد خرمي، الذي يعمل في أحد تطبيقات التوصيل تفاصيل عثوره على “7 آلاف ريال” وإعادتها إلى صاحبتها “الفلبينية”.

وقال “خرمي” خلال حديثه لبرنامج “سيدتي”، اليوم الإثنين، أن ما فعله هو واجب ديني ووطني، مؤكدا أن هؤلاء ضيوف لدينا في المملكة.

وتابع: “أثناء إحدى الرحلات عثرت على محفظة ولم يكن بها رقم جوال أو شئ وبها 7 آلاف ريال، وظلت معي يوم ونصف حتى تواصلت معي صاحبتها وأعادتها إليها كما هي”.

أمانة مواطن يعمل في تطبيقات التوصيل..

"محمد خرمي" يروي لسيدتي تفاصيل عثوره على "7 ألاف ريال" وأصر أن يعيدها إلى صاحبتها "الفلبينية"@sbud1401#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2oCLE69EcH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2021