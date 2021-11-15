لا تضع عليها توقيعك.. متحدث “الملكية الفكرية” يكشف طريقة حماية الصور الخاصة (فيديو)

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كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، عن كيفية حماية الصور الخاصة وملكيتها الفكرية .

وقال الحكمي لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن رسالتي لكل رسام أو مصور لا تشوه عملك بوضع التوقيع الخاص بك.

وأضاف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه من تاريخ نشر الصور يحق مقاضاة أي شخص يستخدمها، مشيرا إلى أن تاريخ النشر وصورة الانتهاك دليل أمام القضاء على إدانة المنتهك.

كيف نحمي ما نقوم بتصويره ونشره على الإنترنت من استخدام الغير له؟.. متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية يُجيب@SAIPspokesman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BXB9HRDfRK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2021