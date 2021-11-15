احدث الأخبار

التحالف: إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن
أبرز المواد
 الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)
أبرز المواد
 مات الجنين فهل يسمًّى ويعق عنه ويغسل ويكفًّن؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء
أبرز المواد
 هطول أمطار على منطقة الجوف (فيديو)
أبرز المواد
 بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس (فيديو)
أبرز المواد
 ‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)
أبرز المواد
 لا تضع عليها توقيعك.. متحدث “الملكية الفكرية” يكشف طريقة حماية الصور الخاصة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة طريف
منطقة الحدود الشمالية
 هل يجوز للمرأة أن تساعد خطيبها في المصاريف؟.. محام يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة التفجير الإرهابي أمام مستشفى ليفربول
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
التحالف: إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن

التحالف: إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في اليمن

أبرز المواد
الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)

الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)

أبرز المواد
مات الجنين فهل يسمًّى ويعق عنه ويغسل ويكفًّن؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)

مات الجنين فهل يسمًّى ويعق عنه ويغسل ويكفًّن؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)

أبرز المواد
التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء

التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء

أبرز المواد

لا تضع عليها توقيعك.. متحدث “الملكية الفكرية” يكشف طريقة حماية الصور الخاصة (فيديو)

لا تضع عليها توقيعك.. متحدث “الملكية الفكرية” يكشف طريقة حماية الصور الخاصة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067688
محررو المناطق

كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، عن كيفية حماية الصور الخاصة وملكيتها الفكرية .

وقال الحكمي لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن رسالتي لكل رسام أو مصور لا تشوه عملك بوضع التوقيع الخاص بك.

وأضاف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه من تاريخ نشر الصور يحق مقاضاة أي شخص يستخدمها، مشيرا إلى أن تاريخ النشر وصورة الانتهاك دليل أمام القضاء على إدانة المنتهك.

Advertisements

روابط ذات صلة

“القصيم” تسجل شعار نظام “عين الصقر ” لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

“القصيم” تسجل شعار نظام “عين الصقر ” لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية
“مدن” توقع مذكرة تعاون مع الملكية الفكرية لتمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار

“مدن” توقع مذكرة تعاون مع الملكية الفكرية لتمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار
“الملكية الفكرية” تطلق الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية

“الملكية الفكرية” تطلق الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*