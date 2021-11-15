بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس (فيديو)

توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون الأجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الأمطار خفيفة متفرقة وقد تكون متوسطة خاصة على الحدود الشمالية، ومحافظة جدة.
وقال عقيل العقيل محلل الطقس في مركز الأرصاد لـ “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن الجو مناسب للاستمتاع بالأجواء حتى في فترات المساء.
وأوضح أن أقل درجات حرارة في الرياض ستكون الصغرى 14 درجة مئوية، وعلى المناطق الشمالية ستكون بحدود 12 درجة مئوية.
فيديو | #الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خفيفة متفرقة على محافظة #جدة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6oxl1kbIDv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق