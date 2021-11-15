هطول أمطار على منطقة الجوف (فيديو)

محررو المناطق

شهدت منطقة الجوف اليوم الإثنين، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

وشملت الأمطار مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير والرفيعة وطلعة عمار الرديفة والرافيعة واصفان والشقيق وخوعاء وعذفاء .

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون الأجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الأمطار خفيفة متفرقة وقد تكون متوسطة خاصة على مناطق الحدود الشمالية.

أمطار الخير والرحمة في سكاكا بمنطقة الجوف

صباح اليوم الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م

عبر الواتس pic.twitter.com/zyEpwAgGw0 — نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) November 15, 2021