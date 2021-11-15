التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء

محررو المناطق

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لعمليات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب و البيضاء في اليمن خلال الساعات 24 الماضية.

وأظهرت اللقطات تدمير عدد من المواقع للميليشيات الحوثي الإرهابية بدقة واحترافية عالية، مما أسفر عن مقتل 140 عنصراً إرهابياً.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب.

كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة.

شاهد.. #تحالف_دعم_الشرعية ينشر صورا لعمليات الاستهداف ضد ميليشيات #الحوثي وآلياتها في #مأرب و #البيضاء، والساحل الغربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 140 عنصرا حوثيا.#العربية pic.twitter.com/4UMyGzZ5Xq — العربية (@AlArabiya) November 15, 2021