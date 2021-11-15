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التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء

التحالف ينشر لقطات فيديو للحظة استهداف ميليشيا الحوثي بمأرب والبيضاء
http://almnatiq.net/?p=1067716
محررو المناطق

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لعمليات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب و البيضاء في اليمن خلال الساعات 24 الماضية.

وأظهرت اللقطات تدمير عدد من المواقع للميليشيات الحوثي الإرهابية بدقة واحترافية عالية، مما أسفر عن مقتل 140 عنصراً إرهابياً.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب.

كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة.

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