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الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)

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الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)

الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067725
محررو المناطق

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك، إنه من المنتظر انتهاء موسم الوسم لنستقبل مربعانية الشتاء ‏بعد 17 يوما.

وأوضح الزعاق، أن مربعانية الشتاء هي موسم نهاية الزراعة الشتوية وعلامة ذلك نشاط وتزهير كل أشجار الحمضيات وهي أشهر الفواكة الشتوية.

وتابع: “في المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار وفي نهايتها تبدأ دورة الفاكه الصيفية (النخيل) بالطلع”.

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