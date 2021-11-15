الزعاق يوضح أبرز الفروق الطبيعية بين الفاكهة الصيفية والشتوية (فيديو)

محررو المناطق

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك، إنه من المنتظر انتهاء موسم الوسم لنستقبل مربعانية الشتاء ‏بعد 17 يوما.

وأوضح الزعاق، أن مربعانية الشتاء هي موسم نهاية الزراعة الشتوية وعلامة ذلك نشاط وتزهير كل أشجار الحمضيات وهي أشهر الفواكة الشتوية.

وتابع: “في المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار وفي نهايتها تبدأ دورة الفاكه الصيفية (النخيل) بالطلع”.

بعد 17 يوم :

ينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء

وهي موسم نهاية الزراعة الشتوية وعلامة ذلك نشاط وتزهير كل أشجار الحمضيات وهي أشهر الفواكه الشتوية

ففي المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار وفي نهايتها تبدأ دورة الفاكه الصيفية(النخيل)بالطلع

pic.twitter.com/moCMpO7UsO — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 15, 2021