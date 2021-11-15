بعد إثارته حالة تحكيمية ضد الأخضر.. مطرف القحطاني يعتزل المشهد الرياضي

محررو المناطق

اعتزل مطرف القحطاني الحكم الدولي اليوم الإثنين، الرياضة وذلك بعد أيام من إثارته لحالة تحكيمية ضد المنتخب، في المباراة التي جمعت الأخضر وأستراليا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال القحطاني في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “بعد مشوار طويل ومسيرة امتدت من لاعب كرة قدم إلى حكم دولي ثم محلل تحكيمي بقناة 24 الرياضبة، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي”.

وأضاف: “مستمر في حياتي العملية ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة.. شكرا لكل الجماهير الرياضية.. شكرا لكل الزملاء الإعلاميين الذي تشرفت بهم”.

يذكر أن القحطاني قد أكد في وقت سابق، أن لاعب المنتخب السعودي علي البليهي يستحق الطرد في مواجهة أستراليا.

بعد مشوار طويل ومسيرة أمتدت .

من لاعب كرة قدم ..

الى حكم دولي

ثم محلل تحكيمي بـ #قناة_24_الرياضبة

أعلن اعتزالي المشهد الرياضي … مستمراً في حياتي العملية ..

ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة شكراً لكل الجماهير الرياضية..

شكراً لكل الزملاء الاعلاميين الذي تشرفت بهم .. — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) November 15, 2021