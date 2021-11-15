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بعد إثارته حالة تحكيمية ضد الأخضر.. مطرف القحطاني يعتزل المشهد الرياضي

بعد إثارته حالة تحكيمية ضد الأخضر.. مطرف القحطاني يعتزل المشهد الرياضي
http://almnatiq.net/?p=1067729
محررو المناطق

اعتزل مطرف القحطاني الحكم الدولي اليوم الإثنين، الرياضة وذلك بعد أيام من إثارته لحالة تحكيمية ضد المنتخب، في المباراة التي جمعت الأخضر وأستراليا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال القحطاني في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “بعد مشوار طويل ومسيرة امتدت من لاعب كرة قدم إلى حكم دولي ثم محلل تحكيمي بقناة 24 الرياضبة، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي”.

وأضاف: “مستمر في حياتي العملية ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة.. شكرا لكل الجماهير الرياضية.. شكرا لكل الزملاء الإعلاميين الذي تشرفت بهم”.

يذكر أن القحطاني قد أكد في وقت سابق، أن لاعب المنتخب السعودي علي البليهي يستحق الطرد في مواجهة أستراليا.

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