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“الموار البشرية”: تطوير أدوات الرقابة لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين (فيديو)

“الموار البشرية”: تطوير أدوات الرقابة لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067746
محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، إن الوزارة تسعى إلى تطوير أدوات الرقابة وبيئة العمل لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين والجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحماد لـ “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن هذا التطوير يستهدف أيضا المواءمة بشكل مستمر للسياسيات والتشريعات مع متطلباتها للأعمال المختلفة.

وتابع أن الوزارة تهتم بالسلامة والصحة المهنية، بكافة تفاصيلها سواء المادية أوالمعنوية، لتوفير بيئية عمل صحية وآمنة.

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