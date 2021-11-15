“الموار البشرية”: تطوير أدوات الرقابة لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين (فيديو)

محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد الحماد، إن الوزارة تسعى إلى تطوير أدوات الرقابة وبيئة العمل لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين والجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحماد لـ “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن هذا التطوير يستهدف أيضا المواءمة بشكل مستمر للسياسيات والتشريعات مع متطلباتها للأعمال المختلفة.

وتابع أن الوزارة تهتم بالسلامة والصحة المهنية، بكافة تفاصيلها سواء المادية أوالمعنوية، لتوفير بيئية عمل صحية وآمنة.

فيديو | متحدث #الموارد_البشرية لـ #عين_الخامسة: تسعى الوزارة إلى تطوير أدوات الرقابة وبيئة العمل لرفع الوعي لدى المنشآت والعاملين والجهات ذات العلاقة #الإخبارية pic.twitter.com/rcqgyg7DPY — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 15, 2021