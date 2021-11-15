دراسة تكشف عن نتائج صادمة لمنتج غذائي يستخدمه معظم الناس

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة نتائج صادمة عن منتج غذائي من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان.

ووفقا للدراسة فإنه عند إضافة حمض البالمتيك إلى النظام الغذائي للفئران، تزداد احتمالية انتشار سرطانات الفم والجلد.

وتوصلت الدراسة، المنشورة في مجلة “Nature”، إلى أن حمض البالمتيك يغير جينوم السرطان، وهذا بدوره يزيد بشكل كبير من احتمال انتشار المزيد من النقائل (انتشار الورم).

وتساهم الأحماض الدهنية أيضًا في تكوين النقائل، وهذا يؤكد مرة أخرى إمكانية أن يكون للطعام الخاطئ عواقب وخيمة على الصحة.

ومن بين الأحماض الدهنية، أظهر حمض البالمتيك – الأكثر شيوعًا في زيت النخيل – أنه يعزز ورم خبيث في سرطانات الفم وسرطان الجلد في الفئران، حيث أظهرت الأبحاث أن التعرض لحمض البالمتيك يسبب تغيرات في وظيفة الجينات في الخلايا السرطانية حتى يتمكنوا من التعرف على الأحماض الدهنية بشكل أفضل واستهلاكها بكفاءة أكبر.

ويستخدم زيت النخيل في صناعة المنتجات مثل الكعك والشوكولاته والبسكويت والمارغرين ودهون القلي.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن النقائل هي سبب 90% من جميع وفيات السرطان، أي نحو تسعة ملايين حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم.