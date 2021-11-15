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لا يحتاج إلى جرعة تعزيزية.. بريطانيا تستعد لإنتاج لقاح جديد ضد كورونا

لا يحتاج إلى جرعة تعزيزية.. بريطانيا تستعد لإنتاج لقاح جديد ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1067758

تعتزم شركة إميرجكس البريطانية، إنتاج نوع جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-١٩، لا يحتاج إلى جرعة تعزيزية، وذلك بعد الموافقة على بدء التجارب السريرية.

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الضوء الأخضر من السلطات لبدء التجارب السريرية لفحص قدرات اللقاح الجديد.

وتنقسم التجارب السريرية للقاح (إس CD8 + T-Cell) على مراحل، الأولى دراسة مزدوجة، تتابع مجموعتين، تتكون كل منهما من ١٣ متطوع، إحداهما عشوائية والأخرى منضبطة.

وستجري التجارب الأولى في مركز الرعاية الطبية التابع لجامعة لوزان في سويسرا، مع مطلع يناير 2022، تحت إشراف المتخصص في الأمراض المعدية، بليز جينتون.

واللقاح مصمم لكي يستهدف الخلايا التائية التي تقاوم العدوى، لكي تصبح قادرة على استئصال الخلايا المصابة بالعدوى، ويتميز بأنه لا يحتاج إلى جرعة تعزيز إضافية، كما في حالة بقية اللقاحات، كما أنه يزود الجسم بمناعة قوية ضد فيروس كورونا والمتحورات المتفرعة عنه.

وسيمنح اللقاح الجديد عن طريق الحقن في الجلد، ويمكن تخزين هذه الجرعات في المخازن لمدة تصل إلى 3 أشهر، في درجة الحرارة متعدلة.

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