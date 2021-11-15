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ذكر أم أنثى.. الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة منتخب إيران للسيدات

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ذكر أم أنثى.. الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة منتخب إيران للسيدات

ذكر أم أنثى.. الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة منتخب إيران للسيدات
http://almnatiq.net/?p=1067763
محررو المناطق

أعلن تلاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

وخاطب الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة، وذلك حسب “موقع خبرني” الأردني.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية “أنثى”.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم دعا، أمس الأحد، الاتحاد الآسيوي للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

وشدد الاتحاد الأردني في بيان، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

 

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