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بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وفاة إعلامية مصرية شهيرة

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بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وفاة إعلامية مصرية شهيرة

بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وفاة إعلامية مصرية شهيرة
http://almnatiq.net/?p=1067775
محررو المناطق

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، الإعلامية المصرية مها حسني، أحد أبرز وجوه التلفزيون المصري.

ونقلت حسني إلى المستشفى قبل يومين بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت صفحة “ماسبيرو الأصل”، المهتمة بنشر أخبار إعلاميي ماسبيرو عبر “فيسبوك”، وفاة مها حسني إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة الفترة الماضية.

وكتبت الصفحة: “خالص العزاء والمواساة لكل أحباب الإعلامية مها حسني”.

وأشارت إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة أقيمت في أحد مساجد القاهرة قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

وقدمت مها حسنى العديد من البرامج عبر التلفزيون المصري، من بينها برنامج “أيامنا الحلوة”، و”سيدتي”.

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