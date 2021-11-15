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شرف وتتويج لمسيرة طويلة.. “الحسيني” يعلق على منحه الجنسية

شرف وتتويج لمسيرة طويلة.. “الحسيني” يعلق على منحه الجنسية
http://almnatiq.net/?p=1067777
محررو المناطق

عبر أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد بن علي الحسيني، عن سعادته المغامرة بعد منحه الجنسية السعودية.

وعلق الحسيني على القرار قائلا: “بطبيعة الحال أشعر بالتوفيق والمسؤولية؛ لأن القرار السامي بمنحي الجنسية السعودية هو تتويج ومكافأة لمسيرة طويلة من العمل الدعوي والجهود الفكرية التي بذلتها من أجل خير الإسلام بما هو دين الوسطية والاعتدال، والتي تجسده المملكة خير تجسيد”.

وأضاف: “القيادة الحكيمة للمملكة والمتمثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، شرفتني بهذا القرار، وحملتني مسؤولية عظيمة، وأنا أعاهدها أمام الله عز وجل أن أصون هذه الأمانة وأشرفها، وأضع نفسي بخدمة المملكة بكل طاقاتي”.

واختتم قائلاً: “المملكة صاحبة تاريخ طويل في صنع الكوادر والكفاءات من أبنائها في مختلف المجالات، وهي لطالما أولت رعاية خاصة لأمثالهم من المقيمين وغير المقيمين على أرضها، بغض النظر عن الانتماء الوطني أو الديني المذهبي لهؤلاء، ومع انطلاق رؤية ٢٠٣٠ تطور هذا الاهتمام وبلغ مستويات نوعية، فالرؤية هي مشروع حضاري للمستقبل، وينبغي رفده بكل الطاقات المؤهلة لصنع المستقبل”.

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