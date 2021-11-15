بعد انقطاع عامين.. ماذا يجب على الطلاب فعله لأداء الاختبارات التحريرية بسهولة؟

محررو المناطق

يشهد بعد غد الأربعاء، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضورياً بسبب جائحة كورونا.

وقدمت وزارة التعليم مجموعة من النصائح للطلاب من أجل أداء الاختبارات بسهولة ويسر، تضمنت الآتي:

تنظيم الوقت

توفير بيئة مناسبة للاستذكار

التدريب على الاختبارات المشابهة

تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسياً لأداء الاختبارات التحريرية حضورياً.​

كما أكدت وزارة التعليم على دور الإرشاد الطلابي في التهيئة للاختبارات من توعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب، وتنظيم برامج التهيئة للاختبارات، وتنفيذ جلسات إرشادية فردية أو جماعية حسب احتياجات الطلاب.

وتنطلق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد غد الأربعاء، وذلك بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إدارات ومكاتب التعليم تتابع استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات لإجراء الاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

وشكّلت إدارات التعليم لجاناً إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس؛ بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضورياً في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم خلالها.