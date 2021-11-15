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إجراءات عاجلة.. أول تحرك من بلدية خميس مشيط بعد حادث دهس 4 فتيات

إجراءات عاجلة.. أول تحرك من بلدية خميس مشيط بعد حادث دهس 4 فتيات
http://almnatiq.net/?p=1067790
محررو المناطق

أصدرت بلدية خميس مشيط، بيانا بشأن الحادث المروري الذي تعرضت له 4 فتيات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان، متمنية لهن الشفاء العاجل.

وأكدت البلدية أنه يجرى التسيق مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاه وخلافها.

وبحسب البيان تشرع البلدية إلى تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية.

وكان قد أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط، لـ4 فتيات.

وأثار الفيديو المتداول حالة من الغضب حيث أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم بسبب الحادثة العنيفة، وتمنوا السلامة للضحايا، فيما أشار ‏نشطاء إلى أن بعضهن تعرضن لكسور وكدمات قوية.

ودعا نشطاء التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة قائد السيارة، وتركيب جسور مشاة لعبور الطرق حماية لأرواح البشر.‏

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بعسير أحمد الألمعي، أن فرقتا إسعاف باشرتا حـادث الدهس الذي نتج عنه إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى بسيطة.

وأبان أنه تم نقل الفتاتين المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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