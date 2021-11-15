هل يحق لأي مشهور تسجيل بعض المصطلحات كملكية؟.. مختص يجيب (فيديو)

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قال المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، إن القوانين تحمي أعمال المؤلف طوال حياته ولمدة 50 عامًا بعد الوفاة.

وعن مدى إمكانية تسجيل المشاهير لبعض المصطلحات كملكية، أوضح الحكمي، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يحق لأي مشهور تسجيل بعض المصطلحات كملكية، وذلك لكونها جزءً من أسلوب العمل وإجراءً عادياً يمكن لأي حد فعله.

وأشار إلى أنه يمكن وضع بعض الكلمات في صورة علامة تجارية مرسومة، ثم تسجيلها كملكية في الهيئة، مبرهنًا على ذلك بـ”ميكي ماوس”، والذي كان في البداية كلمة، ثم تحوّل ليصبح علامة تجارية تدر ربحًا كبيرًا.

وفيما يتعلق بحقوق المؤلفين المتوفين، قال الحكمي إن القوانين تحمي أعمال المؤلف طوال حياته ولمدة 50 عامًا بعد الوفاة.

متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية: لا يحق لأي مشهور تسجيل مصطلحات معينة كملكية إلا إذا كانت علامة تجارية@SAIPspokesman#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/m6Aqx0A3rX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2021