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قبل انطلاق الاختبارات التحريرية.. استعدادات مكثفة للتعليم.. وتنبيهات عاجلة للطلاب

قبل انطلاق الاختبارات التحريرية.. استعدادات مكثفة للتعليم.. وتنبيهات عاجلة للطلاب

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قبل انطلاق الاختبارات التحريرية.. استعدادات مكثفة للتعليم.. وتنبيهات عاجلة للطلاب

قبل انطلاق الاختبارات التحريرية.. استعدادات مكثفة للتعليم.. وتنبيهات عاجلة للطلاب
http://almnatiq.net/?p=1067806
محررو المناطق

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛  بعد غد الأربعاء .

وتشمل هذه الاختبارات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الامتحانات التحريرية حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب جائحة كورونا.

وخصصت وزارة التعليم  “حاسب إرشادي” في مختلف إدارات التعليم لتقديم النصائح والإرشادات للطلاب حيث تضمنت الآتي:

1- تنفيذ جلسات إرشادية فردية أو جماعية حسب احتياجات الطلاب، ومساعدتهم لدخول الاختبارات بثقة وإزالة الخوف والتوتر أثناء الاختبارات.

2 – توعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب، وتنظيم برامج التهيئة للاختبارات، وتحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم وزيادة دافعيتهم.

3-  توعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع أبنائهم في مرحلة ما قبل الاختبارات وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلاب قبل الاختبارات.

4- توظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء الأمور قبل الاختبارات.

من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة قدمت الرعاية والخدمات الاستشارية المتخصصة عن طريق تخصيص “حاسب إرشادي”  في مختلف إدارات ومكاتب التعليم.

وأشارت الشهري، إلى الدعم المقدم عن طريق إدارات التعليم نفسها مما يعزز من استعدادهم لتأدية الاختبارات.

وتابعت أن وزارة التعليم تولي أهمية لتهيئة الطلبة قبل الاختبارات عن طريق تقديم الدعم النفسي والمعرفي لهم ولأولياء الأمور لمساعدتهم في تجاوز أي تحديات خاصة عند تأدية الاختبارات حضوريا خاصة بعد انقطاع لما يقارب عامين.

وتنطلق بعد غد األربعاء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي األول 1443هـ؛ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بعد انقطاع ما يقارب عامين دراسيين عن أداء الاختبارات التحريرية حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب الجائحة.

وتتابع إدارات ومكاتب التعليم استعدادات المدارس بالمناطق والمحافظات إجراءات لاختبارات، والتأكد من جاهزيتها، من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق االحترازات في النقل المدرسي وذلك وفقا  للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.

 

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