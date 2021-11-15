صيدلي يحذر: التخزين الخاطئ للأدوية يسبب كارثة (فيديو)

محررو المناطق

حذر الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة د. ماجد الجريسي، من إهمال بعض المواطنين لمتابعة تاريخ الصلاحية الخاص بالأدوية.

وقال الجريسي، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، على روتانا خليجية، إن تاريخ انتهاء الأدوية المشروبة والسوائل ينتهي بعد شهر وبعضها أسبوعين، مشيرا إلى أن التخزين الخاطئ لها يسبب التسمم أحيانا.

وتابع: “كما أن تاريخ انتهاء الأدوية الصلبة من أقراص وكبسولات تنتهي مع آخر يوم مدون على العبوة”.

فيديو | الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة د. ماجد الجريسي: تاريخ انتهاء الأدوية المشروبة والسوائل ينتهي بعد شهر وبعضها أسبوعين.. والتخزين الخاطئ يسبب التسمم أحيانا#الراصد pic.twitter.com/0Nub3hFGbC — الراصد (@alraasd) November 15, 2021