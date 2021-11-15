الموارد البشرية توضح حقيقة زيادة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا

محررو المناطق

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يومًا.

وتفاعل الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر» مع استفسار أحد المستفيدين سأل قائلاً: «هل العامل يستحق بدل الإجازة (أجر الثلاثين يوماَ) في نفس سنة العقد الخامسة أم السادسة؟».

ورد الحساب : «نصت المادة 109 من نظام العمل: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما تزداد إلى مدة لاتقل عن ٣٠ يوم إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما (وتكون بالأجر الفعلي شامل جميع البدلات)».

وأتم: «يستحق العامل أجر الإجازات السنوية الغير مستعمله بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك وفقاً للمادة 111 من نظام العمل».