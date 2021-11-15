بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفل.. موقف يُبكي “فتحية عسيري” على الهواء (فيديو)

محررو المناطق

لم تتمالك أخصائية التمريض “فتحية عسيري”، التي تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذ طفل، نفسها وبكت على الهواء بسبب مكالمة من ابنتها.

وعبرت الطفلة عن حبها الشديد لوالدتها قائلة: “أنا فخورة بك أنت أجمل أم عرفتها”، فيما ردت الأم: “ربنا يسعدك الله يحفظك ليه”.

وقالت عسيري لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أبنائها شجعوها على اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت قد كشفت أخصائية تمريض الأطفال فتحية عسيري عن تفاصيل قصة تبرعها بجزء من كبدها لأحد الأطفال.

وأكدت الأخصائية أنها وضعت اسمها على قوائم التبرع منذ أكثر من عامين، وتم أخذ كافة المعلومات المبدئية منها، إلا أن انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19) تسبب في تأخير الإجراءات.

وأشارت إلى أنه بعد انحسار الأزمة، استؤنفت مجددا إجراءات التبرع.

بعدما تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذ طفل..

"فتحية عسيري" تبكي على الهواء بسبب مكالمة من ابنتها.. وتؤكد: أبنائي شجعوني على اتخاذ الخطوة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cARD8T2BXq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 15, 2021