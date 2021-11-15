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بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفل.. موقف يُبكي “فتحية عسيري” على الهواء (فيديو)   

بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفل.. موقف يُبكي “فتحية عسيري” على الهواء (فيديو)   

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بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفل.. موقف يُبكي “فتحية عسيري” على الهواء (فيديو)   

بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفل.. موقف يُبكي “فتحية عسيري” على الهواء (فيديو)   
http://almnatiq.net/?p=1067821
محررو المناطق

لم تتمالك أخصائية التمريض “فتحية عسيري”، التي تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذ طفل، نفسها وبكت على الهواء بسبب مكالمة من ابنتها.

وعبرت الطفلة عن حبها الشديد لوالدتها قائلة: “أنا فخورة بك أنت أجمل أم عرفتها”، فيما ردت الأم: “ربنا يسعدك الله يحفظك ليه”.

وقالت عسيري لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أبنائها شجعوها على اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت قد كشفت أخصائية تمريض الأطفال فتحية عسيري عن تفاصيل قصة تبرعها بجزء من كبدها لأحد الأطفال.

وأكدت الأخصائية أنها وضعت اسمها على قوائم التبرع منذ أكثر من عامين، وتم أخذ كافة المعلومات المبدئية منها، إلا أن انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19) تسبب في تأخير الإجراءات.

وأشارت إلى أنه بعد انحسار الأزمة، استؤنفت مجددا إجراءات التبرع.

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