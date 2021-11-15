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هل يحق لزوجة المقيم قيادة سيارة زوجها بدون تفويض؟ .. المرور يوضح

هل يحق لزوجة المقيم قيادة سيارة زوجها بدون تفويض؟ .. المرور يوضح
http://almnatiq.net/?p=1067839

قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، إنه يحق لزوجة المقيم قيادة سيارة زوجها بدون تفويض.

وقال «المرور»، إن عدم وجود تفويض لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: “هل يحتاج المقيم عمل تفويض لزوجته كي تقود سيارته؟”.

ووفقا للمادة السابعة عشر من نظام المرور، لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها – عند الخروج بها من المملكة – إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.

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