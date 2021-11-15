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“اكتسب الإيجابية في حياتك”.. ورشة عمل في “تعارفوا” السبت القادم

“اكتسب الإيجابية في حياتك”.. ورشة عمل في “تعارفوا” السبت القادم

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“اكتسب الإيجابية في حياتك”.. ورشة عمل في “تعارفوا” السبت القادم

“اكتسب الإيجابية في حياتك”.. ورشة عمل في “تعارفوا” السبت القادم
http://almnatiq.net/?p=1067847
المناطق- الرياض

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان “ما ودعك ربك… اكتسب الإيجابية في حياتك”، التي ستقام عبر الزوم يوم
السبت القادم الموافق 20-11-2020 م من الساعة 7إلى الساعة 9 مساء، وسيمنح المشاركون شهادات حضور.

يقدم الورشة الدكتور فهد بن عبدالله اللحيدان، دكتوراة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في الإيجابية وحاصل على شهادات من مركز الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش الدكتور اللحيدان مفهوم الإيجابية من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، التي تعززها في النفوس وتثمر شحذا للأفكار والهمم، ومن المحاور التطرق للآثار التي تصاحب الطاقة الإيجابية، وصفات الناس الذين يتمتعون بالطاقة الإيجابية، وسماتهم وسيرهم ومنجزات على مستويات الأفراد والمجتمعات.

كما يناقش الدكتور اللحيدان جانبا مهما وصفحة بيضاء مشرقة في موضوع الإيجابية، حيث سيتعرف المشاركون على أهمية التواصل في دائرة العلاقات الإيجابية، مدعما ذلك بشواهد من التاريخ والعصر الحاضر، لشخصيات، صنعت من علاقتها إنجازات ومشاريع وخطط، ونماذج عمل وحياة معيشة، قائمة على الإيجابية، كُتب لها التميز والانتشار في المجتمعات والدول.

يذكر أن مركز تعارفوا أتاح للراغبين في حضور الورشة، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNH-ty0H_74oglPmNCTV_pwJwAXqEHWAHYsYnXjxvKiTWpNw/viewform?usp=sf_link

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