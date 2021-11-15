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اشتباك داخل الملعب.. مسؤول: العتيبي سيعاقب لتسببه في أحداث “الهلال والفيصلي”

اشتباك داخل الملعب.. مسؤول: العتيبي سيعاقب لتسببه في أحداث “الهلال والفيصلي”

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اشتباك داخل الملعب.. مسؤول: العتيبي سيعاقب لتسببه في أحداث “الهلال والفيصلي”

اشتباك داخل الملعب.. مسؤول: العتيبي سيعاقب لتسببه في أحداث “الهلال والفيصلي”
http://almnatiq.net/?p=1067857
محررو المناطق

دونت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة، كل أحداث مباراة الهلال والفيصلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

كما وفرت جميع الصور التي أرفقتها مع التقارير الخاصة بالأحداث وتم رفعها للاتحاد السعودي للعبة.

وبحسب مصدر في الاتحاد السعودي، فإن الحكمان عبد اللطيف العتيق ومحمد الهزيم قد رصدا ما قام به اللاعب فارس العتيبي الليبرو في فريق الفيصلي ودخوله أرض الصالة ووضع علم ناديه وسط الشباك مما استفز لاعبي الهلال ليحدث الاشتباك بين أفراد الفريقين، وهو ما تم رصده على الذين دخلوا في عراك بعد الحادثة بحسب “الشرق الأوسط”.

وأضاف المصدر أن الإدانة واضحة على لاعب الفيصلي وهذا لا يعفي بعض المتورطين من اللاعبين من الفريقين في الاشتباكات من العقوبات المنتظرة بحقهم.

 

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