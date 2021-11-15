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إجراء أول عملية استئصال البروستات بالمنظار لثمانيني بجازان

إجراء أول عملية استئصال البروستات بالمنظار لثمانيني بجازان

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إجراء أول عملية استئصال البروستات بالمنظار لثمانيني بجازان

إجراء أول عملية استئصال البروستات بالمنظار لثمانيني بجازان
http://almnatiq.net/?p=1067870
محررو المناطق

تمكن فريق جراحة المسالك البولية، بمستشفى صبيا العام، من إنهاء معاناة مريض ثمانيني من احتباس بولي مزمن والتهابات متكررة.

وقالت الصحة في جازان، إنه تم إجراء أول عملية استئصال للبروستات عن طريق جهاز المنظار الجراحي في مستشفى صبيا، وتكللت بالنجاح.

واستقبل المستشفى مريض يبلغ من العمر 85 عاما، كان يعاني من احتباس بولي مزمن والتهابات متكررة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من تضخم حميد في البروستات مع حاجته إلى تركيب قسطرة بولية لمدة طويلة، مما تقرر إدخاله  إلى قسم التنويم، تمهيدا لإجراء عملية جراحية.

وأشارت صحة جازان إلى أن المريض خضع لإجراء عملية جراحية تم فيها استئصال للبروستات عن طريق مجرى البول بواسطة جهاز المنظار الجراحي، تكللت بالنجاح.

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