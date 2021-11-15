دجال يقتل شابا روسيا أثناء طقوس السحر الأسود.. والسبب مفاجأة

المناطق- وكالات:

قاد الانفصال مهندس روسي إلى كارثة أكبر، وذلك بعدما اختار أنطون شابانوف (33 عاما) اللجوء إلى «السحر الأسود»، بعد أن تركته زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.

وانفصل شابانوف عن زوجته ليوبوف (29 عاما)، بعد أقل من عام على زواجهما، إلا أن الشاب الروسي لم يقوى على الفراق، فلجأ إلى السحر الأسود، حسبنا ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن «شابانوف» تواصل مع أحد المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف، بهدف إقامة بعض الطقوس التي تتضمن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة «أستراخان».

وفي أثناء أدائهما الطقوس، سخر المحتال من المهندس وأهان وزوجته، مما جعلهما يتشاجران، إثر ذلك، حمل المحتال فأسا، ووجه ضربات متعددة على رأس «أنطون» ورقبته، مما أدى إلى مقتله.

غطي المحتال جثة الضحية، وهرب من مكان الحادث، وفي وقت لاحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال «إيفانوف»، الذي اعترف بقتل «شابانوف».

قضت محكمة بسجن «إيفانوف» 9 سنوات ونصف السنة، كما حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.