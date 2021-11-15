لحملة الدبلوم فأعلى.. مركز غرفة الشرقية يتيح وظائف شاغرة بالدمام

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كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف بالقطاع الخاص لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام.

وبحسب مركز غرفة الشرقية فقط شملت الوظائف الآتي:

1- مسؤول إدارة علاقة العملاء:

– درجة البكالوريوس مع خبرة 5 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الراتب يصل إلى (8,000 ريال)

2- محاسبة:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة في مجال المحاسبة.

وأشار مركز غرفة الشرقية للتوظيف إلى أن لتقديم مُتاح الآن وينتهي عند الأكتفاء بالعدد المطلوب.

وأوضح المركز أن طريقة التقديم تتم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول إدارة علاقة العملاء: https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130568&e=35063

2- محاسبة: “https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130567&e=23669”