لحملة الدبلوم فأعلى.. مركز غرفة الشرقية يتيح وظائف شاغرة بالدمام

كشف مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف بالقطاع الخاص لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام.
وبحسب مركز غرفة الشرقية فقط شملت الوظائف الآتي:
1- مسؤول إدارة علاقة العملاء:
– درجة البكالوريوس مع خبرة 5 سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– الراتب يصل إلى (8,000 ريال)
2- محاسبة:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة في مجال المحاسبة.
وأشار مركز غرفة الشرقية للتوظيف إلى أن لتقديم مُتاح الآن وينتهي عند الأكتفاء بالعدد المطلوب.
وأوضح المركز أن طريقة التقديم تتم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول إدارة علاقة العملاء: https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130568&e=35063
2- محاسبة: “https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130567&e=23669”
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