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تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري

تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري

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“التعليم من أجل التوظيف” وجامعة “أيوا” الأمريكية يُطلقان مشروعًا لتمكين سيدات المملكة من ريادة الأعمال

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تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري

تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري
http://almnatiq.net/?p=1067895
المناطق- فلاج الشعيفاني
شاركت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ضمن فعاليات اللجنة بفعاليه اليوم العالمي لمرضي السكري بالتعاون مع فريق (كن سالما للطوارئ والانقاذ)، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع سيتي مول، حيث تم فحص مستوى السكر بالدم لزوار والعاملين من جميع فئاتهم وأعمارهم، وتقديم النصح والإرشاد لمن لديهم مؤشرات ارتفاع سكر ، وذلك لأكثر من ١٣٠ مستفيد.
من جانبه أشار عضو مجلس الادارة الاستاذ فواز الحربي، بأن اللجنة تقوم بهذه الفعاليات لنشر الثقافة الصحية لأبناء الحي والزوار وذلك ضمن برامجها المعتمدة.
كما أوضح رئيس اللجنة الاستاذ صالح بن مبارك ال شايع، بأن هذه الأنشطة تأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة لمختلف المجالات والتي تقدم للحي وابناؤه في عدة تخصصات ومناشط اجتماعية وصحية وتربوية ، والحرص على تزامن تنفيذها مع الايام العالمية.
كما أكد ال شايع بأن اللجنة تسعى خلال الفترة القادمة لتقديم العديد من البرامج والأنشطة داعياً أبناء الحي الراغبين بالتعاون مع اللجنة بالتواصل مع الإدارة وتقديم المقترحات أو الإرسال عبر البريد الالكتروني [email protected] .
واختتم برفع آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للدعم السخي للمجتمع وأبناؤه.
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