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معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة

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تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري

تنمية بدر والشفا الاجتماعية تشاركان باليوم العالمي لمرضى السكري

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معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة
http://almnatiq.net/?p=1067898
المناطق -الرياض
بحضور القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وقادة المعهد والطلاب، احتفل المعهد بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم للمملكة، يوم الإثنين الثالث من ربيع الثاني١٤٤٣هـ والثامن من نوفمبر٢٠٢١.
وكانت بداية الاحتفال بفعالية إطلاق البالونات بمشاركة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي تلاها  افتتاح معرض بيعة وولاء الذي احتوى على العديد من الصور التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وزياراته للمعهد .
بعدها  اتجه الجميع لقاعة الشيخ عثمان الصالح لينطلق الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم كلمة للقائد العام للمعهد والتي من خلالها قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السابعة مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وخاصة في مجال التعليم  ثم قصيد شعرية بعنوان ( بيعة وولاء )  لمساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تلاها عرض مرئي بعنوان (بيعة وولاء ) ثم قصيدة  ( سلمان العزم والحزم ) قدمها الطالب  بدر سلطان  تلاها عرض مرئي لمشاعر منسوبي المعهد في الأقسام التعليمية  وكان الختام باوبريت وطن الحزم الذي كتب كلماته الأستاذ محمد الخليف وقام بأداء الحركات على المسرح طلاب المعهد .
الجدير بالذكر أن لجنة النشاط والعلاقات العامة والإعلام نفذت حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك لوحات تهنئة بالمناسبة في مرافق المعهد.
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