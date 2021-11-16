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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وتدني مستوى الرؤية على هذه المناطق

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وتدني مستوى الرؤية على هذه المناطق

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وتدني مستوى الرؤية على هذه المناطق
الطقس
http://almnatiq.net/?p=1067903
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعًا ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط المملكة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر،  وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية شرقاً وشمالية إلى شمالية شرقية غرباً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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